Подмосковье 22 марта 2023, 16:53 Свыше 35 тысяч человек проголосовали за благоустройство родников в Подмосковье в 2023 году Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья подвело итоги голосования по благоустройству родников, проходившего на портале «Добродел». В списке было представлено 679 объектов в 41 городском округе. Из них было отобрано 20 родников, которые преобразятся в 2023 году.

«На территории Подмосковья насчитывается более 800 родников, многие из которых являются источником чистой питьевой воды для жителей нашего региона. Именно поэтому очень важно благоустраивать такие места и поддерживать их в хорошем состоянии», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В этом году в голосовании приняли участие более 35 тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Балашихи — 6,7 тысячи голосов, Каширы — 2,6 тысячи и Зарайска — 2,1 тысячи. В ближайшее время на родниках-победителях произведут отбор проб воды, после чего будет принято решение, какие объекты войдут в список благоустройства в текущем году.

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Абсолютным победителем в голосовании стал родник у плотины-переезда Разинского шоссе в Кучинском лесопарке. Он получил почти 2,5 тысячи голосов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

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