Эксклюзив 22 декабря 2022, 11:33 Свыше 330 беженцев из Донбасса получили в Подмосковье выплату на съемное жилье

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Уже 331 беженец из Донбасса получил уникальную меру поддержки в Подмосковье — выплату 30 тысяч рублей на аренду квартиры. Льгота действует по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом в эфире «360» сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье 22 февраля этого года. С того момента мы открыли на территории области 12 пунктов временного размещения. И за год через эти пункты прошли почти четыре тысячи человек», — рассказала она.

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Каклюгина уточнила, что некоторые беженцы остаются в пунктах временного размещения, а многие выехали, решив обустроиться и остаться в Подмосковье. Кто-то остановился у родственников, кто-то получил выплату.

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Мы первый и единственный субъект России, который по решению губернатора Подмосковья ввел такую меру поддержки беженцев, как 30 тысяч рублей на аренду квартиры. Ирина Каклюгина

За период действия этой меры 331 человек уже воспользовался ей, уточнила Ирина Каклюгина.