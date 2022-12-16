Подмосковье 16 декабря 2022, 16:51 Около 8 тысяч медиков получили компенсацию за съемное жилье в Подмосковье с начала года

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Уже восемь тысяч работников медицины воспользовались компенсацией стоимости съемного жилья в Подмосковье с начала года. Об этом в интервью «360» сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

«Кадры решают все. И в Подмосковье действует беспрецедентное количество мер поддержки медицинских работников — мы видим результат этих мер», — отметил Сапанюк.

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Компенсация аренды жилья — новая мера поддержки медиков в Подмосковье. Ее ввели в начале года по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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С 1 января при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича была введена компенсация аренды жилья медицинским работникам, которые могут приехать в наш регион. Я считаю, это самая грандиозная мера, которая быстро дала эффект Алексей Сапанюк.

Весь год в Подмосковье работала эта льготная программа, и ее участниками стали уже более восьми тысяч человек.

Специалист может приехать из другого региона, снять жилье в Московской области, а часть потраченных средств ему вернут.

«Они могут снять жилье, а мы компенсируем им 20 тысяч рублей. Можно за это время осмотреться, привыкнуть, оценить условия работы, которые созданы в Подмосковье, чтобы в дальнейшем планировать продолжение своей работы у нас», — подчеркнул Сапанюк.

Более того, если врачу или фельдшеру понравится работать в Подмосковье, он может воспользоваться льготной ипотекой.