Подмосковье 23 ноября 2022, 19:15 Свыше 300 жителей аварийных домов Солнечногорска получат новые квартиры до конца 2023 года

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Аварийные дома продолжают расселять в Подмосковье. Очередное заседание прошло в Солнечногорске — там обсудили ход реализации программы. Так, до конца 2023 года 378 человек переедут из ветхих домов в новостройку.

Построить новый дом для переселенцев планируют в микрорайоне Рекинцо-2. В него переедут 378 человек из 124 аварийных помещений. Об этом сообщили на заседании в Минстройкомплекса, которое прошел первый замглавы ведомства Константин Лапин.

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