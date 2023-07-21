Подмосковье 21 июля 2023, 12:00 Свыше 300 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с апреля Комитет лесного хозяйства МО

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С 10 апреля в лесах Подмосковья убрали 333 навала мусора. Общий объем отходов превысил шесть тысяч кубометров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, полностью работы завершили в Электрогорске, Серпухове, Королеве, Лосино-Петровском, Кашире и Шаховской. В Волоколамске, Коломне, Солнечногорске, Химках и Электростали к уборке еще не приступили.

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«В этом году с 10 апреля в Подмосковье на землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. За это время силами муниципалитетов ликвидировано 333 навала общим объемом 6117,5 кубометра», — рассказал он.

Работы по ликвидации навалов мусора в лесах контролируют муниципалитеты с 2022 года. Контракты по сбору отходов, их перевозке и утилизации заключили в 40 округах. В этом году на эти цели было выделено свыше 170 миллионов рублей.

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