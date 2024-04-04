Подмосковье 04 апреля 2024, 18:03 Свыше 300 мусорных навалов убрали в Подмосковье в марте благодаря чат-боту Фото: пресс-служба Администрации г.о. Королев

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Коммунальные службы Подмосковья убрали более 300 стихийных свалок в марте благодаря чат-боту. Больше всего работ провели в Воскресенске, там устранили 87 навалов мусора.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, контроль за чистотой на контейнерных площадках в регионе ведется на постоянной основе. Для этого использую современные технологии, в том числе чат-бот. Через него специалисты обрабатывают заявки, поступающие от водителей мусоровозов.

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Так, в марте коммунальщики убрали 337 навала мусора, из которых 87 — в Воскресенске. Там работы провели на улицах Дзержинского, Фурманова, Рабочей, Центральной и других.

В ведомстве добавили, что в рамках месяца чистоты и благоустройства коммунальные службы не только уберут навалы мусора с контейнерных площадок, но и промоют баки и восстановят ограждения.

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