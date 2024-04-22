Подмосковье 22 апреля 2024, 16:37 Свыше 300 медработников Балашихи поучаствовали в субботнике Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

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Медицинские работники провели субботник в Балашихе. Более 300 человек привели в порядок территорию вокруг больницы.

Сотрудники Балашихинской больницы убрали участок площадью около 5000 квадратных метров. Удалось собрать и вывезти с территории около восьми кубометров мусора.

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Субботники в Балашихе проходят в рамках месяца чистоты и порядка. После зимы благоустраивают дворы, ремонтируют детские площадки, убирают тротуары и дороги, чистят газоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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