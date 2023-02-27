Подмосковье 27 февраля 2023, 12:50 Свыше 30 жилых домов отремонтируют в Можайске в 2023 году

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Капитальный ремонт проведут в 34 жилых домах в Можайске в 2023 году. На работы выделят 200 миллионов рублей. В планах обновить 16 фасадов и 18 инженерных систем.

Всего в Подмосковье свыше 56 тысяч многоквартирных домов. Из них 44 капитально отремонтируют до 2049 года. По словам главы МинЖКХ региона Антона Велиховского, с 2014 года в регионе заменили свыше 12 тысяч лифтов, привели в порядок около девяти тысяч кровель и четырех тысяч фасадов.

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«Общий объем финансирования программы капремонта в Московской области на 2023–2025 годы составит более 57 миллиардов рублей. Всего запланировано отремонтировать 4461 многоквартирный дом», — добавил он.

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В этом году ремонт проведут в 1151 доме. В них заменят 450 лифтов и 779 систем газоснабжения. Условиях жизни улучшат для 150 тысяч человек.

Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте ФКР.

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