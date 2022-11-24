Подмосковье 24 ноября 2022, 10:37 Свыше 30 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье за сезон

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Сезон водной навигации завершился в Подмосковье. С мая речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались более 30 тысяч человек. Теплоходы и катера совершили около шести тысячи рейсов, сообщили в Минтрансе области.

Сезон водной навигации в регионе стартует 1 мая, рассказал глава министерства Алексей Гержик. В этом сезоне самым популярным стал маршрут в Лыткарине, им воспользовались 183 тысяч человек. Еще более 12,3 тысячи перевезли в Серпухове и Коломне.

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«Чаще всего пассажиры пользовались водными маршрутами в июле — 7,5 тысячи раз. Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта», — рассказал министр.

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В конце сентября работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. В следующем сезоне перевозки будут проходить по трем маршрутам. Это причал Бочманово — причал Притыка на судне «Москва» в Коломне, причал города Серпухова — причал Сады на судне «Зуша», причал города Лыткарино до деревни Андреевское на катере «Стриж-7».

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