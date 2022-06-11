Свыше 30 тематических ярмарок пройдет на праздничных выходных в Подмосковье

В Московской области в эти выходные пройдет 33 тематические ярмарки, приуроченные к празднованию Дня России. На них будет организовано порядка 1500 торговых мест, сообщил глава Минсельхоза региона. Также с 10 по 12 июня в Красногорске проходит юбилейный фестиваль «Сырная гонка».

«В эти выходные в Подмосковье пройдет более 30 тематических ярмарок, приуроченных к празднику «День России». Для гостей подготовлена обширная развлекательная программа. Жители Подмосковья на ярмарках смогут продегустировать и приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам, поучаствовать в конкурсах», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На фестивале «Сырная гонка» в Красногорске будет представлена продукция 20 сельхозпроизводителей со всей России — хлеб, колбасы, овощи, фрукты, более 25 видов сыра, в том числе сорта, победившие в номинации «Лучший сыр России». Для взрослых и детей пройдет развлекательная программа.

В Шатуре 12 июня пройдут две тематические ярмарки, приуроченные к Дню России». Там можно будет приобрести не только привычный ассортимент, но и товары с праздничной символикой и сувениры.

В Рошале в сквере «Олимпийский» 12 июня пройдет ярмарка народного творчества, гала-концерт, дискотека, а в завершение праздника в 22:00 состоится фейерверк. Также в Рошале на площади перед ДК в 19:00 состоится праздничный концерт «Мой отчий дом — Россия!». Ожидается, что его посетят более 1200 человек.

С подробным перечнем ярмарок и праздничных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхоза региона.