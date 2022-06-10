Солисты балета и оперы поздравят жителей Подольска с Днем России

Лето в Подмосковье начинается с больших творческих мероприятий. 12 июня, в День России, в городском округе Подольск состоится Московский областной фестиваль классического искусства «Симфония лета». Зрители смогут полюбоваться выступлением артистов оперы, музыки и балета.

Мероприятие состоится на площади генерала Еремеева. Приедут симфонические и духовые оркестры, оперные певцы из Москвы и Подмосковья, прославленные солисты-вокалисты, лауреаты многих международных конкурсов.

Среди гостей фестиваля — Алина Яровая, Павел Баранский, Александр Харченко, Екатерина Николаева, Анастасия и Александр Лаптевы, Василиса Симиониди, Магдалина Ганаба, Даниил Малых, а также пианист Александр Широков.

Кроме того, в программу включат и номера любительских коллективов. Приедут многие артисты из разных городов Подмосковья. Одним из ключевых моментов и настоящим украшением фестиваля станут балетные номера, которые для зрителей исполнят артисты балетной труппы Центра детского театрального творчества «Синяя птица». Ее художественным руководителем уже долгие годы является заслуженный работник культуры РФ Елена Морозова.

Ранее стало известно, что финал и гала-концерт XV Московского областного фестиваля народного танца «Воскресенские вензеля» состоится в ближайшую субботу на центральной площади имени Ленина и в парке усадьбы Кривякино.