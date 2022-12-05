Подмосковье 05 декабря 2022, 15:00 Свыше 30 построек получили кадастровый номер в Подмосковье за неделю

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Еще 36 зданий достроили в Подмосковье. Их на прошлой неделе поставили на кадастровый учет. Это пять жилых домов и 31 таунхаус в пяти округах, сообщили в Минжилполитики области.

На прошлой неделе на кадастр поставили два жилых дома на 132 квартиры в ЖК «Нахабино Ясное» в деревне Черной под Истрой, а также 12 таунхаусов в ЖК «Футуро Парк» в деревне Покровское и четыре — в ЖК «Парк Фонтэ» в деревне Красный Поселок. Еще пять загородных домов получили номер в Дмитрове, в ЖК «Поселок „Свежий ветер“».

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Также на учет поставили дома на 719 квартир в Балашихе, на 485 квартир в Богородском округе и на 235 квартир в Подольске.

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Постановка на кадастровый учет дает возможность владельцам недвижимости оформить регистрацию, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.

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