Подмосковье 18 марта 2024, 15:36 Свыше 3 тысяч школьников приняли участие в акции «Неделя добрых дел» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акция «Неделя добрых дел» прошла во всех школах Химок. Ученики научились плести маскировочные сети, печь блины и расписывать глазурью пряники. Также ребята написали письма с добрыми пожеланиями для бойцов специальной военной операции.

Акция объединила не только школьников, но и всех неравнодушных жителей округа. Ученики вместе с родителями и педагогам сплели несколько маскировочных сетей из специальной двусторонней прочной ткани. Их вместе с гуманитарным грузом на передовую доставят волонтеры.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Вовлечение детей и взрослых в различные благотворительные мероприятия, такие как плетение маскировочных сетей, роспись выпечки, приготовление блинов, написание открыток и писем на передовую, позволяет каждому внести свой вклад в общее доброе дело», — отметила лидер Движения общественной поддержки, директор гимназии № 23 Олеся Климачева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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