Подмосковье 19 апреля 2024, 14:50 Свыше 3 тысяч семей из Подмосковья отметили юбилей брака с января ГУ ЗАГС МО

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Свыше 12 тысяч семей ежегодно отмечают юбилей в Подмосковье. С начала 2024 года его отпраздновали более трех тысяч пар.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, пары, которые отмечают юбилей союза, получают выплаты. Оформить ее может любой из супругов, который прожил в браке более 50 лет.

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«Семейные юбилеи - это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи выплатой. В этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет», – рассказали в ведомстве.

Подать заявление на выплату можно через "Госуслуги". Ее размер зависит от совместно прожитых лет - от пяти до девяти тысяч рублей.

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