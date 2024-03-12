Подмосковье 12 марта 2024, 11:56 Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю ЦБДД

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Свыше 3,3 тысячи машин переместили с улиц Подмосковья на штрафстоянку из-за нарушений правил парковки за неделю. Это на 122 автомобиля больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают быть осторожными, соблюдать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

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