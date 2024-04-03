Подмосковье 03 апреля 2024, 17:33 Свыше 3 тысяч браков зарегистрировали в подмосковных органах ЗАГС в марте фото предоставлено ГУ ЗАГС МО

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Около 3,2 тысячи браков заключили в Подмосковье в марте. Это на 18,5% больше, чем в феврале.

Как рассказали в главном управлении ЗАГС Подмосковья, самыми популярными отделами учреждения в марте стали те, что работают в Люберцах, Лыткарине, Балашихе и Подольске.

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Самым популярным периодом для заключения брака стала масленичная неделя — с 11 по 17 марта. В это время отношения узаконили около 900 пар.

В ведомстве отметили, что популярность набирает регистрация брака вне органа ЗАГС. Таких выездных мероприятий стало на 50% больше по сравнению с показателями прошлого года. Часто молодожены выбирают обручиться в парке «Патриот» в Одинцове, а также на территории усадьбы «Гребнево» в Щелкове.

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