Подмосковье 09 января 2023, 17:25 Свыше 2,6 тысячи нарушений чистоты устранили в Подмосковье в праздничные дни

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Сотрудники Главного управления содержания территорий продолжали работать на благо Подмосковья в период праздников. За это время они устранили 2663 нарушения чистоты и порядка, сообщили в ведомстве.

Глава ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что с 1 по 8 января сотрудники учреждения совершили 2984 выезда по контролю за чистотой.

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«Самое большое количество замечаний касалось некачественной уборки снега и наледи, а также нарушений, связанных с переполненными урнами», — добавила она.

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На протяжении каникул инспекторы старались работать на опережение и выявляли дефекты до того, как их заметят жители.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году на дороги Подмосковья выйдут свыше 1,3 тысяч новых автобусов. Также область закупит 130 единиц комбинированных дорожных машин.