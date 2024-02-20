Подмосковье 20 февраля 2024, 16:56 Свыше 250 знаков во дворах для организации дорожного движения установили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили в более чем 250 дворах Химок. Это поможет освободить проезд для мусоровозов к контейнерным площадкам, а также машинам скорой помощи и пожарным.

Припаркованные у контейнерных площадок автомобили мешают проезду спецтехники. Жители округа оставляют обращения о запаркованности. Всего за первую неделю февраля таких обращений было 82. Помимо знаков, во дворах устанавливают антипарковочные столбики.

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«В Химках 615 дворов, где установлены более 700 контейнерных площадок. Ситуация с вывозом мусора сейчас на особом контроле. В плане — для каждого двора разработать новые правила дорожного движения и установить специальные знаки, запрещающие парковку рядом с контейнерными площадками. Проекты разработали для 46 дворов — 16 из них уже реализовали», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напомним, об административной ответственности за парковку возле контейнерных площадках — штраф составляет от трех до пяти тысяч рублей. Нарушения фиксируют сотрудники Главного управления содержания территорий региона с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

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