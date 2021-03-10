Свыше 250 сирот из Подмосковья обрели семью за два месяца

Свыше 250 детей-сирот обрели семью в Подмосковье за два месяца. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Подобрать для детей замещающие семьи помогли органы опеки и попечительства областного Министерства образования.

Сейчас в Подмосковье свыше четырех тысяч приемных семей, из которых 26 создали за прошедшие два месяца.

В регионе активно работают школы приемных родителей. Обучение в них прошли 325 человек с начала года Ирина Каклюгина.

В таких школах, по словам Ирины Каклюгиной, психологи, врачи и юристы помогают парам подготовиться к родительству.

«Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим, которые хотят взять ребенка. Таких школ у нас 72», — сказала Каклюгина.

Всего в Московской области насчитывается более 23 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.