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    10 марта 2021, 12:54

    Свыше 250 сирот из Подмосковья обрели семью за два месяца

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 250 детей-сирот обрели семью в Подмосковье за два месяца. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Свыше 250 сирот из Подмосковья обрели семью за два месяца

    Подобрать для детей замещающие семьи помогли органы опеки и попечительства областного Министерства образования.

    Сейчас в Подмосковье свыше четырех тысяч приемных семей, из которых 26 создали за прошедшие два месяца.

    В регионе активно работают школы приемных родителей. Обучение в них прошли 325 человек с начала года

    Ирина Каклюгина.

    В таких школах, по словам Ирины Каклюгиной, психологи, врачи и юристы помогают парам подготовиться к родительству.

    «Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим, которые хотят взять ребенка. Таких школ у нас 72», — сказала Каклюгина.

    Всего в Московской области насчитывается более 23 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.