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    20 января 2021, 17:16

    Еще почти 1,8 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Еще 1790 детей-сирот обрели родителей в замещающих семьях Подмосковья. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.
    Еще почти 1,8 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье | Изображение 1

    По итогам прошлого года в Московской области создали еще 194 приемные семьи. Всего в регионе их почти четыре тысячи.

    Мы уделяем особое внимание подготовке будущих приемных родителей, ведь очень часто в процессе усыновления им нужны помощь и консультация

    Ирина Каклюгина.

    В Подмосковье работает 72 школы приемных родителей. Лишь за прошедший год обучение прошли более 2,3 тысячи человек.

    «Отмечу, что эта помощь оказывается совершенно бесплатно», — добавила Ирина Каклюгина.

    На территории Московской области проживают свыше 23 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей. А на воспитании в опекунских семьях находятся больше половины из них.

    Зампред областного правительства Ольга Забралова рассказала, что не менее 300 ребят забрали из детских домов Подмосковья во время пандемии.