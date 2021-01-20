Еще почти 1,8 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье

По итогам прошлого года в Московской области создали еще 194 приемные семьи. Всего в регионе их почти четыре тысячи.

Мы уделяем особое внимание подготовке будущих приемных родителей, ведь очень часто в процессе усыновления им нужны помощь и консультация Ирина Каклюгина.

В Подмосковье работает 72 школы приемных родителей. Лишь за прошедший год обучение прошли более 2,3 тысячи человек.

«Отмечу, что эта помощь оказывается совершенно бесплатно», — добавила Ирина Каклюгина.

На территории Московской области проживают свыше 23 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей. А на воспитании в опекунских семьях находятся больше половины из них.

Зампред областного правительства Ольга Забралова рассказала, что не менее 300 ребят забрали из детских домов Подмосковья во время пандемии.