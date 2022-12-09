Подмосковье 09 декабря 2022, 11:54 Свыше 250 метров водопровода заменили в Лосино-Петровском с начала года

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Свыше 250 метров водопроводно-канализационных сетей заменили в Лосино-Петровском в этом году. Это позволило улучшить качество коммунальных услуг для жителей округа. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

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Вместо изношенных старых труб уложили новые пластиковые сети. Как рассказал глава министерства Антон Велиховский, большинство трубопроводов заменили в городе Лосино-Петровский, это около 140 метров на улицах Кирова, Горького, Дзержинского, Кирова, Пушкина и Чехова. Также работы провели в поселке Юность, деревне Марьино-3 и поселке Свердловском.

Также в округе отремонтировали 35 колодцев в поселках Биокомбината, Горбуша, Свердловском, Юность, деревнях Райки, Корпуса, Мизиново, селе Анискино и городе Лосино-Петровском.

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