Свыше 25 тысяч человек посетили офисы социальной газификации в Подмосковье

С тех пор как в Подмосковье появились офисы социальной газификации, они стали очень популярными у жителей. Там побывали более 25 тысяч человек.

Юбилейным посетителем стала Юлия Лазарева — жительница деревни Голубино в городском округе Домодедово. Женщину поздравили сотрудники «Мособлгаза».

«Приехала в офис — мне все подробно объяснили, и я сразу на месте заключила договор, одним днем. Это, конечно, очень удобно», — поделилась Юлия.

В Московской области насчитывается восемь стационарных офисов по вопросам газа. Они работают в Домодедове, Истре, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске и Сергиевом Посаде.

Там жители могут получить ответы на самые разные вопросы — от заключения договора до регистрации дома, перерасчета за вывоз мусора и даже записи на прививку.

Кроме того, в Подмосковье курсируют мобильные офисы. Они приезжают по графику в самые разные городские округа.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях Московской области, опубликовали график.