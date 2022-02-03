Январский план газификации выполнили на 100% в Подмосковье

Январский план газификации населенных пунктов на 100% выполнили в Подмосковье. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что все 19 населенных пунктов, вошедшие в план по президентской программе «Социальная газификация» на январь, получили голубое топливо.

«Казалось бы, по сравнению с квартальными объемами цифра небольшая, но мы сознательно пошли на такое планирование, потому что все усилия января бросили на выполнение работ внутри участков жителей», — рассказал Баранов.

Ко второму кварталу в Московской области догазифицируют 295 сел и деревень.

Баранов отметил, что в прошлом году в области шла активная газификация населенных пунктов, жители которых подавали заявки. Их выполняли и переходили в следующие населенные пункты.

«Но потом мы получали достаточно много заявок, уже уйдя из населенных пунктов. Жители принимали решение провести газ. И мы, чтобы они долго не ждали газа, для себя приняли решение максимально быстро после Нового года отработать по адресам, где в прошлом году мы уже проложили уличную сеть и где жители еще продолжали подавать свои заявки», — заключил Баранов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях Московской области, опубликовали график.