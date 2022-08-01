Свыше 200 тропинок начали обустраивать в Подмосковье в рамках проекта «Пешком»

В Московской области полным ходом идет программа по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций, которая носит название «Пешком». Она затронет 37 городских округов, в которых проложат сразу 758 «народных тропинок». Пути, по которым пройдут дорожки, наметили сами местные жители.

Тропинки будут вести к остановкам общественного транспорта, важным объектам инфраструктуры, к школам, детским садам. Общая площадь таких коммуникаций составит порядка 175 тысяч квадратных метров.

«Сейчас в стадии строительства находятся уже 230 дорожек в 34 городских округах области. За прошедшую неделю закончили свои объекты в полном объеме городские округа Клин, Лыткарино, Дмитровский, Красногорск, Богородский, Серпухов», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Возле каждого места проведения работ по обустройству и ремонту будет находиться табличка, на которую нанесут красочный логотип. Она будет показывать, что скоро там появится новая дорожка, которая сделает проход жителей по этому месту гораздо комфортнее и удобнее. Программу в Подмосковье собираются закончить до 30 сентября.