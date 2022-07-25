Более 750 пешеходных троп обустроят в Подмосковье в рамках проекта «Пешком»

Программу по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций «Пешком» реализуют в Московской области. В рамках программы в 37 городских округах проложат 758 новых троп там, где они больше всего необходимы пешеходам.

Дорожки появятся во дворах, в общественных пространствах, тропы соединят жилые дома с остановками, социально значимыми объектами, школами и детскими садами.

«Сейчас в стадии строительства находятся уже 143 тропы в 25 городских округах области. Запустили работы по созданию намеченного количества пешеходных дорожек в городских округах Дмитровский, там уже в процессе создания 11 троп, Мытищи, Серпухов, Лыткарино, Богородский, Клин, и совсем скоро уже можно будет пройтись „Пешком“ по 16 дорожкам, которые уже в работе, в Орехово-Зуеве», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Источник фото: телеканал «360»

Общая площадь таких пешеходных дорог составит около 175 тысяч квадратных метров. В данный момент активно ведутся работы в Мытищах, Шатуре, Королеве, Балашихе и Воскресенске. Там, где проводят работы, установят таблички с красочным логотипом, который выбрали сами жители, проголосовав в телеграмм-канале ведомства.

Обустройство и ремонт пешеходных коммуникаций планируют завершить до 30 сентября.