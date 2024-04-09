Подмосковье 09 апреля 2024, 15:43 Свыше 200 кубометров мусора убрали в Балашихе в апреле Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360tv в

Месяц чистоты и порядка проходит в Балашихе. С начала месяца в округе убрали более 200 кубометров мусора.

Территорию приводят в порядок работники отдела дорожного хозяйства управления «Благоустройство Балашихи». На улицах трудятся 55 сотрудников и более 30 машин спецтехники.

Реклама

Рабочие убирают мусор, очищают парковочные карманы, моют остановки, чистят разделительные ограждения. Все это продолжат делать и дальше.

Месяц чистоты и порядка продлится в Подмосковье до 27 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел», участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».