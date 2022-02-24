Будут все возможности. Вероника Скворцова пообещала, что беженцам окажут любую медпомощь в Подмосковье

Российские медики окажут необходимую помощь прибывшим на территорию Подмосковья беженцам с Донбасса. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Второй поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье утром 24 февраля. В общей сложности состав привез 400 человек, 170 из которых — дети. Скворцова посетила беженцев и посмотрела, какие условия им обеспечили. Она убедилась, что жители Донбасса получают всю необходимую помощь.

«Будут возможности. Будут и педиатры, и узкие специалисты, и гинекологи. И можно сделать флюорографию, маммографию, рентген. В общем все, что нужно», — заявила она.

Скворцова добавила, что те люди, которые по определенным причинам не смогли пройти медосмотр в Донбассе, сделают это в России. ФМБА окажет им всю необходимую помощь, заверила она.

В лагерь в Волоколамске, по ее словам, привезли целый медицинский городок. Уже с завтрашнего дня в нем начнут работать не только педиатры и терапевты, но и узкие специалисты.

Все можно будет прямо здесь сделать, если что-то уточнить надо, на машине отвезут в центр, уже там стационарно посмотрят. Чтобы вы зря здесь время не теряли. Вероника Скворцова глава Федерального медико-биологического агентства

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разместить людей в оздоровительных центрах и детских лагерях, где их обеспечат всем необходимым. Новоприбывших жителей Донбасса довезли до пунктов размещения на автобусах «Мострансавто» в Волоколамск и Коломну, их сопровождали главы округов.