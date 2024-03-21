Подмосковье 21 марта 2024, 11:44 Свыше 200 иностранцев встали на учет по месту пребывания через МФЦ Каширы с начала года МФЦ г.о. Кашира

Читать 360tv в

Иностранцы могут встать на учет по месту пребывания через «Госуслуги». В МФЦ Каширы этой услугой уже воспользовались более 200 раз с начала года, рассказали в Мингосуправлении области.

Как сообщили в ведомстве, через «Госуслуги» собственник жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца или человека без гражданства.

Реклама

«Уведомить МВД о том, что у заявителя остановился иностранец, владелец жилья обязан по закону. Это временный учет по месту пребывания. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти в МФЦ или отделение МВД. Получение государственных услуг в электронном виде имеет явное преимущество», — сказала директор МФЦ Каширы Светлана Колосова.

Услуги Федеральной миграционной службы стали одними из самых популярных. Это оформление на постановку на учет по месту пребывания, регистрация иностранцев по месту жительства и снятие с учета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».