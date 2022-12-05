Подмосковье 05 декабря 2022, 16:16 Свыше 200 домов исключили из реестра проблемных в Подмосковье в этом году

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С начала года из реестра проблемных домов исключили 244 объекта в Подмосковье. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Глава ведомства Артур Гарибян рассказал, что сейчас в реестре остаются 509 домов.

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«Регион идет хорошими темпами: для сравнения, в прошлом году разрешилась ситуация по 87 проблемным многоквартирным домам», — отметил он.

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В ноябре из ЕРПО исключили 47 домов, жильем обеспечили 240 дольщиков. Так, завершилось строительство четырех домов в Люберцах и Лобне, в правах восстановили 480 участников долевого строительства. Почти 400 собственников помещений в 30 домах получили компенсацию от Фонда развития территорий, еще 362 дольщикам ее выплатил инвестор.