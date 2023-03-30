Подмосковье 30 марта 2023, 15:28 Свыше 200 человек стали участниками форума председателей советов домов в Балашихе

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Второй объединенный форум председателей советов многоквартирных домов и улиц частного сектора прошел в Балашихе. Участниками форума стали порядка 220 человек. Они представляли интересы жителей микрорайонов северной части округа.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев нам транслирует одну очень простую истину: житель у нас всегда прав, в любой ситуации, в любом своем запросе. Не каждый житель понимает, что необходимо спросить у управляющей компании, как необходимо обслуживать и содержать свой многоквартирный дом. И для того чтобы помочь в этом разобраться, мы организовываем вот такой форум для председателей многоквартирных домов», — рассказала заместитель главы городского округа Балашиха Татьяна Калашникова.

Участникам форума рассказали о принципах предоставления услуг ЖКХ, формировании инвестпрограмм, как должны проводится общие собрания собственников и многое другое. Каждый мог задать свой вопрос представителям администрации и руководителям организаций ЖКХ и благоустройства.

«Председатель совета дома — это сегодня ключевая фигура, которая <…> работает с управляющей компанией в части наведения порядка в своем доме. <…> От грамотности наших жителей зависит состояние жилого дома», — отметила начальник управления ЖКХ администрации городского округа Балашиха Юлия Смирнова.

Уже второй месяц в Балашихе реализуют новую систему взаимодействия между жителями и обслуживающими организациями. Депутаты контролируют решение вопросов горожан. Все их пожелания заносят в специальные протоколы, на основе которых сформируют инвестиционные программы.

«Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему главе Сергею Геннадиевичу Юрову, потому что он не только поддержал новую идею, а еще активно претворяет вместе с нами ее в жизнь. Со стороны администрации, управляющих компаний быстро все подключились, вопросы решаются», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Марина Жирова.

Форум председателей советов домов планирую провести в разных микрорайонах Балашихи. Всего в этом году пройдет семь таких встреч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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