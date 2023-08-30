Подмосковье 30 августа 2023, 16:07 Свыше 20 учителей наградили на педагогической конференции в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Ежегодная педагогическая конференция прошла в Солнечногорске. В торжественной обстановке наградили 21 учителя. Педагогам вручили благодарности губернатора Подмосковья, благодарственные письма и почетные грамоты Министерства образования региона, а также главы, Совета депутатов и Управления образования округа.

Конференцию приурочили к Году педагога и наставника. Участие в ней приняли глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, благочинный Солнечногорского округа, протоиерей Антоний Тирков, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования и руководители образовательных учреждений.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Сегодня образование округа — это более трех тысяч педагогов. <…> Мне приятно, что теперь за высокие достижения в образовании мы теперь можем стимулировать из местного бюджета — 100-балльникам на ЕГЭ выплатим по 100 тысяч рублей, а подготовившим их педагогам — по 200 тысяч. Отличникам образования мы также предусмотрели доплаты», — рассказал Константин Михальков.

Он добавил, что гимназия № 6 и школа № 5 вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений региона. Всего в сентябре в образовательные учреждения округа придут более 15 тысяч детей, из них — 1802 первоклассника.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Напомним, что к учебному году в округе капитально отремонтировали Ржавскую школу и лицей № 7. Также продолжается строительство школы на 1375 мест в деревне Голубое и нового корпуса школы на 300 мест в Поваровке. Кроме того, в этом году начнется возведение пристройки на 300 мест к гимназии № 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов 1 сентября.

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