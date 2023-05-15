Подмосковье 15 мая 2023, 16:58 Свыше 20 точек общепита откроют в парках Солнечногорска летом

Читать 360tv в

Этим летом в парках Солнечногорска и на набережной озера Сенеж будут работать 25 мобильных торговых точек и пунктов быстрого питания. Их откроют по упрощенной процедуре, которая появилась в этом году по инициативе.

Теперь процедура открытия летнего кафе доступна на портале госуслуг Московской области и занимает всего около двух часов.

Реклама

«Что касается киосков с водой и тележек с мороженым, то процедуру мы изменили еще в 2022 году — вынесли на интерактивную карту все свободные места, увеличили срок аренды с шести до 12 месяцев и сократили срок рассмотрения до семи дней», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Возможностью упрощенной регистрации уже воспользовалась генеральный директор ООО «Город Дорог» Елена Левитина. Предпринимательница планирует открыть две точки по продаже мороженного на набережной Сенежа.

«Сезонный бизнес рассчитан на краткосрочный период, и именно поэтому здесь дорог буквально каждый день. Теперь благодаря уменьшенному сроку рассмотрения заявок, можно гораздо быстрее разместиться, а значит, и проработают такие точки дольше», — отметила Елена.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить малому бизнесу возможность открытия летних кафе в зонах отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».