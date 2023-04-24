Подмосковье 24 апреля 2023, 13:02 Воробьев рассказал о сервисе на портале «Госуслуг» для открытия летних кафе в Подмосковье Губернатор Воробьев поручил обеспечить малому бизнесу возможность открытия кафе в парках Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Число посетителей парков и лесов Московской области ежегодно растет. Гостям при этом интересны не только прогулки, но и возможность посетить летние кафе, а также купить различные товары. Поэтому необходимо дать представителям малого и среднего бизнеса возможность работать в зонах отдыха. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с правительством региона.

Он подчеркнул, что эта тема очень важна и чувствительна для развития малого и среднего предпринимательства.

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«Наверное, все обратили внимание, а многие и сами посещают парки, и мы видим, какой наплыв у нас постоянно, каждый год. Мы видим серьезную динамику» — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что необходим простой и понятный алгоритм как для владельцев ресторанов по открытию летних кафе, так и предпринимателей, которые занимаются выездной торговлей. В качестве примера губернатор Московской области привел сервис на портале «Госуслуги».

«Я очень надеюсь, что препятствий на пути работы малого бизнеса по развертыванию комфортных, современных, радующих глаз торговых точек, ресторанов у нас не будет», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Сезон летних кафе в Московской области стартовал 1 апреля и продлится до 1 ноября. За эти месяцы в регионе начнут работать более 800 различных заведений, в том числе на землях муниципалитетов. Для этого владельцы бизнеса заключаются с властями специальные договора. Подать заявку предприниматели могут на портале «Госуслуги».