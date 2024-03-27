Подмосковье 27 марта 2024, 17:33 Свыше 20 театральных постановок покажут на фестивале «Мелиховская весна» в Чехове Медиасток.рф

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Фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в Чехове с 17 по 26 мая. За этот период там покажут 22 театральные постановки коллективов из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Индии и Алжира.

Фестиваль традиционно пройдет в усадьбе Антона Павловича Чехова и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

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В этом году к участию пригласили театры со спектаклями по произведениям Александра Пушкина. В этом году он отметит 225-летний юбилей.

Кульминацией фестиваля станет концерт народной артистки Светланы Крючковой.

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