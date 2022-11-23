Подмосковье 23 ноября 2022, 13:32 Свыше 20 подъездов отремонтировали в домах Каширы с начала года

Читать 360tv в

Специалисты технадзора Подмосковья приняли после ремонта 23 подъезда в Кашире. Работы проводили на улицах Юбилейной, Садовой, Победы и Металлургов и на Советском проспекте.

В подъездах полностью заменили окна и входные группы, установили новые почтовые ящики и перила, обновили систему освещения, отремонтировали полы и покрасили стены.

Реклама

«Региональная программа „Мой подъезд“ продолжается. Все больше подъездов обретают свежий вид, становятся комфортнее и удобнее для жильцов», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

Реклама

Цель программы «Мой подъезд» — сделать подъезды Подмосковья красивыми и комфортными для проживания. Ремонт проводят под контролем технадзора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».