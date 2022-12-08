Подмосковье 08 декабря 2022, 13:16 Свыше 20 подъездов капитально отремонтировали в Лобне с начала года

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Капитальный ремонт провели в 26 подъездах Лобни с начала года. Он прошел в домах на улицах Ленина, Победы, Научный Городок, Комиссара Агапова и Борисова.

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В ходе ремонтных работ в подъездах установили новые двери и пандусы, покрасили стены, заменили окна, перила и почтовые ящики. Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что ход работ контролировали специалисты технадзора.