08 декабря 2022, 13:16
Свыше 20 подъездов капитально отремонтировали в Лобне с начала года
Капитальный ремонт провели в 26 подъездах Лобни с начала года. Он прошел в домах на улицах Ленина, Победы, Научный Городок, Комиссара Агапова и Борисова.
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В ходе ремонтных работ в подъездах установили новые двери и пандусы, покрасили стены, заменили окна, перила и почтовые ящики. Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что ход работ контролировали специалисты технадзора.
Благоустройство
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