Подмосковье 18 марта 2024, 13:33 Свыше 20 передвижных аппаратов для рентгена закупят больницам Подмосковья в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 20 аппаратов для рентгена закупят для больниц Подмосковья в этом году. Они позволят проводить диагностику пациентам прямо в палате.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на оборудование потратят более 160 миллионов рублей.

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«Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование, в том числе диагностическое. В прошлом году мы поставили в наши стационары 22 передвижных рентген-аппарата. В этом планируем закупить еще 22 на сумму более 160 миллионов рублей», — сказала она.

Передвижной аппарат для рентгена позволит проводить диагностику у койки пациента, а снимок будет автоматически направляться в кабинет специалиста.

Технику закупят по нацпроекту «Здравоохранение».

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