Подмосковье 08 февраля 2023, 10:38 Свыше 20 коммерческих объектов реализовали на торгах в Подмосковье за январь Unsplash

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Предприниматели взяли на торгах 23 коммерческих объекта в январе, из них девять — участки под строительство. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Иногда земля для бизнеса реализуется на торгах по минимальной стоимости, ввиду небольшого количества участников. Но бывает и такое, что стоимость аренды увеличивается многократно. Например, в Волоколамске реализовали на торгах участок площадью 3,7 сотки под магазин, за который боролись сразу восемь конкурентов. В итоге стоимость годовой аренды превысила стартовую в 16 раз — с 122 тысяч рублей до двух миллионов.

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На портале ЕАСУЗ собраны объекты и участки для развития бизнеса, выставленные на торги в Подмосковье. Выбрать удобно с помощью интерактивной карты.

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Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона ушла в плюс в 2022 году. Ведомства призвали активнее взаимодействовать с бизнесом.

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