Подмосковье 03 апреля 2024, 13:53 Свыше 20 километров ограждений установят на дорогах Подмосковья в 2024 году Пресс-служба Минтранса МО

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Свыше 20 километров новых тросовых ограждений установят на дорогах Подмосковья. Всего разделительные бордюры планируется установить на 58 аварийно-опасных участках трасс.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ограждения установят, чтобы разделить транспортные потоки, снизить вероятность лобовых столкновений при выезде на встречную полосу, а также смягчить последствия ДТП.

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В Раменском городском округе обустроят более 11 километров ограждений на 28 участках Старо-Рязанского шоссе, в Сергиево-Посадском округе смонтируют порядка четырех километров новых тросовых ограждений на пяти участках дороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец», более трех километров ограждений установят на 18 участках дороги «М-5 „Урал“ — Коломна», а также более одного километра — на семи участках Рогачевского шоссе в Лобне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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