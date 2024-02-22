Подмосковье 22 февраля 2024, 12:17 Свыше 20 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю Пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье опубликовали 21 госзакупку. Подрядчиков найдут для благоустройства, поставки оборудования, ремонта и других работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, одна из закупок связана с благоустройством парка Малевича в Одинцове. Также подрядчика найдут для капитального ремонта с поставной оборудования для центра детского творчества «Открытие» в Орехово-Зуеве и дома детского творчества «Созвездие» в Химках.

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В Рузе капитально отремонтируют здание центра помощи семье и детям «Созвездие», а в Красногорске завершат строительство и поставку оборудования для детского госпиталя.

Другие закупки связаны с поставкой оборудования в больницы, асфальтобетонной смеси и строительство сетей теплоснабжения. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

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