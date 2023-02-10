Подмосковье 10 февраля 2023, 09:53 Свыше 2 тысяч женщин в декрете из Подмосковья прошли обучение новым профессиям за год

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Женщины в декрете из Подмосковья могут пройти программы обучения новым профессиям. Курсы посетили свыше 2,2 тысячи будущих мам за год. Об этом рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

Самыми популярными программами обучения в 2022 году стали интернет-маркетолог, таргетолог и SMM-специалист, а также специалист по кадрам. Женщин обучают на базе Томского государственного университета, РАНХиГС и «Ворлдскиллс Россия».

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«Место и формат обучения, очный или дистанционный, можно выбрать при заполнении заявления. В курсах собрана важная и полная информация, поэтому количество часов варьируется от направления и уровня подготовки, но в среднем составляет от 72 до 256 часов», — добавила глава министерства.

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В конце учебы все участники получают сертификаты. Узнать подробнее о программах можно на сайте.

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