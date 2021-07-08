Свыше 2 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более двух миллионов человек. Из них около 550 тысяч — жители старше 60 лет.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, темп вакцинации значительно возрос. Прививку можно сделать круглосуточно, без предварительной записи.

В разы увеличилось количество желающих сделать прививку от COVID-19. Мы решили поддержать жителей и разыграть еще одну квартиру среди привившихся Светлана Стригункова.

Второй розыгрыш квартиры среди жителей, прививающихся в Подмосковье, пройдет 1 августа. В нем будут участвовать те, кто сделал прививку от коронавируса начиная с 25 июня.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.