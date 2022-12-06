Подмосковье 06 декабря 2022, 13:36 Свыше 180 подъездов отремонтировали в Реутове с начала года

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Капитальный ремонт провели в 185 подъездах в Реутове в этом году. Работы проводили по программе МинЖКХ «Мой подъезд», сообщили в ведомстве.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что решение об участии в программе принимают собственники квартир. Они также помогают в выборе оформления входных групп, светильников, полов и перил.

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«Всего в 2022 году в регионе было отремонтировано более 3,4 тысячи подъездов», — добавил он.

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Программа действует в регионе с 2016 года. За это время новый облик получили свыше 98 тысяч подъездов.

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