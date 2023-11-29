Подмосковье 29 ноября 2023, 12:05 Свыше 180 лесных пожаров потушили в Подмосковье за сезон Комлесхоз МО

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С 10 апреля по 15 ноября в Подмосковье потушили 181 пожар. Это на 160 меньше, чем в прошлом году.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, пожароопасный период в этом году оказался спокойнее, чем прошлый. К работам привлекали 1,8 тысячи человек и 801 машину. Время реагирования на возгорания сократилось до 54 минут, благодаря чему удалось не допустить крупных происшествий. По словам Шапкина, площадь лесных пожаров в этом году составила 144,89 тысячи гектаров.

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Большинство возгораний в этом году произошло в Раменском, Воскресенске, Балашихе, Богородском округе, Павловском Посаде, Егорьевске, Луховицах, Щелкове, Лосино-Петровском и Орехово-Зуеве. На них пришлось 67% от общего числа лесных пожаров. Чаще всего их причиной становился человеческий фактор.

Кроме того, в регионе уже есть план по облегчению пожароопасной обстановки. Так, маршруты наземного патрулирования оптимизируют с учетом горимости и рекреационной нагрузки, установят дополнительные видеокамеры, а к патрулированию привлекут охотничьи хозяйства.

Для эффективной работы также регулярно обновляют технику. До конца года Подмосковье закупит еще 19 машин, 958 единиц оборудования и инвентаря и 13,6 тысячи метров пожарных рукавов. В следующем году на эти цели направят 269,3 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

Владимир Шапкин добавил, что для пожарных действуют меры поддержки. Страховку уже получили 510 человек.

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