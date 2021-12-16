Закон о ежемесячных выплатах врачам на аренду жилья приняли в Подмосковье

Мособлдума приняла новый закон. Подмосковные врачи смогут получать ежемесячные выплаты за аренду жилья. Такую меру поддержки предложил губернатор региона Андрей Воробьев.

Сначала мера поддержки коснется наиболее востребованных специальностей. Например, терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, офтальмологов, гинекологов, онкологов и многих других врачей.

В 2022-м мерой поддержки смогут воспользоваться 1,8 тысячи врачей. Каждый год их количество планируют увеличивать на 250 человек, подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Закон позволит серьезно укрепить кадровую составляющую медицинских учреждений в Московской области Игорь Брынцалов.

Ежемесячная выплата составит 20 тысяч рублей. Эти деньги станут компенсацией за съемное жилье.

По словам Брынцалова, у нового закона большая значимость. На эту выплату в 2022 году Московская область выделит 430 миллионов рублей.

Выплата положена медицинским работникам, у которых нет жилых помещений в Подмосковье и у которых супруги, дети тоже не имеют никакой жилплощади в регионе.