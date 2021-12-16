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    16 декабря 2021, 15:31

    Закон о ежемесячных выплатах врачам на аренду жилья приняли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Мособлдума приняла новый закон. Подмосковные врачи смогут получать ежемесячные выплаты за аренду жилья. Такую меру поддержки предложил губернатор региона Андрей Воробьев.

    Закон о ежемесячных выплатах врачам на аренду жилья приняли в Подмосковье | Изображение 1

    Сначала мера поддержки коснется наиболее востребованных специальностей. Например, терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, офтальмологов, гинекологов, онкологов и многих других врачей.

    В 2022-м мерой поддержки смогут воспользоваться 1,8 тысячи врачей. Каждый год их количество планируют увеличивать на 250 человек, подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    Закон позволит серьезно укрепить кадровую составляющую медицинских учреждений в Московской области

    Игорь Брынцалов.

    Ежемесячная выплата составит 20 тысяч рублей. Эти деньги станут компенсацией за съемное жилье.

    Закон о ежемесячных выплатах врачам на аренду жилья приняли в Подмосковье | Изображение 2

    По словам Брынцалова, у нового закона большая значимость. На эту выплату в 2022 году Московская область выделит 430 миллионов рублей.

    Выплата положена медицинским работникам, у которых нет жилых помещений в Подмосковье и у которых супруги, дети тоже не имеют никакой жилплощади в регионе.