Свыше 18 тысяч детей совершили поездки по программе школьного туризма в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 14:58 Свыше 18 тысяч детей совершили поездки по программе школьного туризма в Подмосковье

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Подмосковье стало первой областью страны, реализующей программу школьного туризма в цифровом формате. По ней поездки совершили свыше 18,5 тысячи детей. Это учащиеся пятых-девятых классов.

Школьники посетили Сергиев Посад, Дмитров, Истру, Серпухов, Коломну, Чехов, Рузу и Мытищи. На это из регионального и федерального бюджетов выделили свыше 142 миллионов рублей.

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Цифровая система, которую разработали для программы, синхронизирована со «Школьным порталом», «Госуслугами» и системой «Региональный электронный бюджет».

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Всего в программе участвует 18 регионов России. Поездки по ней совершат 100 тысяч детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.