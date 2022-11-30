Подмосковье 30 ноября 2022, 17:55 Свыше 18 млрд рублей выделят на социальное обслуживание в Подмосковье в 2023 году

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Подмосковье уделяет большое внимание социальной поддержке жителей. Так, они могут оформить услуги соцработника. На эти цели регион направит более 18 миллиардов рублей в следующем году.

Глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев напомнил, что жители в трудной ситуации могут воспользоваться поддержкой и получить необходимый уход и помощь по хозяйству. Такие услуги предоставляют организации социального обслуживания, на финансирование которых в 2023 году выделят 18 миллиардов рублей. Чтобы получить поддержку, необходимо иметь подтвержденный статус нуждающегося и иметь индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

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Получить социальную помощь могут те, кто не может самостоятельно себя обсуживать, семьи с инвалидами или детьми под опекой с трудностями в адаптации, жертвы домашнего насилия, граждане без определенного места жительства или безработные. Дополнительно нуждающимися могут признать матерей младше 18 лет, женщин в декрете и одиноких мам, семью в социально опасном положении, детей-сирот и несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации.

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В Подмосковье социальные услуги предоставляют в формате обслуживания на дому, а также в стационарной или полустационарной форме. Это медицинские, бытовые, педагогические, трудовые и другие услуги.

Получить статус нуждающегося можно через «Госуслуги» или МФЦ.

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