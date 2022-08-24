Свыше 16,5 тысячи датчиков контроля газа установят в домах Подмосковья

В Подмосковье программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах проводится с 2016 года. К текущему моменту ремонт провели уже в 1650 МКД. Московская область остается на первом месте по количеству капитального ремонта систем газоснабжения, отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

«Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить работы по ремонту систем газоснабжения в рамках программы капитального ремонта. В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения текущего года в городском округе Егорьевск запланировано отремонтировать 1 МКД», — сообщил Антон Велиховский, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В планах на текущий год в Подмосковье — провести ремонт систем газоснабжения в 475 многоквартирных домах. К текущему моменту работы успели провести в 405 домах. Выполнение плана этого года составляет 85%.

Например, одно из важных нововведений текущего года — обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой отдельной квартире на фоне проведения капитального ремонта. В целом в Московской области собираются установить порядка 16,5 датчиков загазованности во время ремонтных работ. Такие работы уже стартовали. В квартирах будет работать система автоматического контроля загазованности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.