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    24 августа 2022, 16:02

    Свыше 16,5 тысячи датчиков контроля газа установят в домах Подмосковья

    Ирэна Вороник

    В Подмосковье программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах проводится с 2016 года. К текущему моменту ремонт провели уже в 1650 МКД. Московская область остается на первом месте по количеству капитального ремонта систем газоснабжения, отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    Свыше 16,5 тысячи датчиков контроля газа установят в домах Подмосковья

    «Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить работы по ремонту систем газоснабжения в рамках программы капитального ремонта. В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения текущего года в городском округе Егорьевск запланировано отремонтировать 1 МКД», — сообщил Антон Велиховский, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

    В планах на текущий год в Подмосковье — провести ремонт систем газоснабжения в 475 многоквартирных домах. К текущему моменту работы успели провести в 405 домах. Выполнение плана этого года составляет 85%.

    Например, одно из важных нововведений текущего года — обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой отдельной квартире на фоне проведения капитального ремонта. В целом в Московской области собираются установить порядка 16,5 датчиков загазованности во время ремонтных работ. Такие работы уже стартовали. В квартирах будет работать система автоматического контроля загазованности.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.