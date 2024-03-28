Подмосковье 28 марта 2024, 12:57 Свыше 150 пациенток прошли лечение в Центре эндометриоза подмосковного НИИ акушерства и гинекологии с июня Пресс-служба Минздрава МО

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Центр эндометриоза заработал на базе подмосковного НИИ акушерства и гинекологии в июне прошлого года. За это время там прошли лечение почти 150 пациенток, 32 из них провели операции.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, при эндометриозе клетки эндометрия разрастаются, что приводит к образованию патологической ткани. Из-за этого возникают сильные боли и трудности с наступлением беременности.

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В центре женщины могут получить консультацию специалистов и выбрать подходящую тактику лечения.

«Несмотря на то, что данное заболевание не является полностью излечимым, на сегодня можно значительно облегчить его симптомы и улучшить качество жизни женщин даже в самых сложных случаях. Для этого в Московской области созданы все условия», — сказал руководитель центра Александр Попов.

Пройти обследование в учреждении можно бесплатно по направлению врача.

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