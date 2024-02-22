Подмосковье 22 февраля 2024, 10:17 Свыше 150 мусоропроводов в домах Подмосковья дополнительно очистили с начала февраля ГУСТ МО

Читать 360tv в

Коммунальные службы устранили 154 засора в мусоропроводах жилых домов с начала февраля. Работы провели в 25 городских округах.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, мусоропроводы очистили, вымыли и дезинфицировали. Больше всего работ провели в Химках — там отреагировали на 24 заявки. Еще 21 поступила из Королева, 15 из Лобни и по 11 из Одинцова и Балашихи.

Реклама

Сообщить о засоре в мусоропроводе жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».